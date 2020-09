Kouč Bostonu prehovoril: Chcel by v tíme Cháru aj o rok?

Koniec legendy?! Púť hokejistov Bostonu v play-off zámorskej NHL sa skončila pred bránami vyvrcholenia východnej vetvy, kde im vystavila stopku Tampa Bay.

Kým u víťazov oslavoval Erik Černák (23), v tábore porazených smútili brankár Jaroslav Halák (35) a obranca Zdeno Chára (43). Slovenského kapitána trápil nezdar o to viac, že pondelňajší súboj mohol byť jeho posledným v tíme Medveďov.

Lightning zvládli duel aj bez svojej ruskej útočnej hviezdy Nikitu Kučerova, ktorého v úvodnej časti hry zasiahol nešťastne čepeľou do tváre Chára. Práve on a jeho budúcnosť boli popri úspechu Bleskov zrejme najskloňovanejšou témou večera, keďže obrovi po tomto ročníku u Bruins vyprší zmluva. „Ešte som žiadne rozhodnutie neurobil. Budem mať otvorenú myseľ,“ vyhlásil Zdeno, ktorý po trpkom vypadnutí z vyraďovačky potvrdil, že je skutočným lídrom. „Bolí to, ale som na nás veľmi hrdý. Robili sme, čo sme mohli, no, nevyšlo to,“ dodal Big Z, ktorý sa v mužstve stal od svojho príchodu v roku 2007 obrovskou ikonou. Hoci by v známom prostredí rád zostal, definitívny ortieľ vynesie až vedenie klubu. „Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Mám Zdena rád, som vďačný, že som s ním mohol spolupracovať, a verím, že bude u nás pokračovať,“ uviedol kouč Bruce Cassidy.