Messi to má v Barcelona poriadne nahnuté: Hrozí mu pokuta za porušenie zmluvy

Lionel Messi sa nezúčastnil ani na druhom tréningu futbalistov FC Barcelona pred novou sezónou.

Klub oznámil, že v utorok v tréningovom centre Joana Gampera trénovalo pod taktovkou nového kouča Ronalda Koemana tých istých 19 hráčov ako v pondelok.

Messi predtým bojkotoval nedeľňajšiu lekársku prehliadku i pondelňajšiu úvodnú tréningovú jednotku. Po tretej neospravedlnenej neúčasti na tréningu môže klub Argentínčanovi udeliť pokutu za porušenie zmluvných podmienok. Podľa španielskych pracovných zákonov sa môže vyšplhať do výšky až 25% mesačného príjmu.

Messi počas minulého týždňa oznámil rozhodnutie odísť po dvadsiatich rokoch z Barcelony. Najvážnejším záujemcom o jeho služby je Manchester City, kde by sa stretol so svojím bývalým trénerom Pepom Guardiolom. Prekážkou môžu byť dohady o jeho zmluve. Kým klub trvá na jej platnosti do budúceho leta a výkupnej klauzule 700 miliónov eur, Messi tvrdí, že vďaka opcii môže odísť zadarmo. Podľa Barcelony si ju však mal uplatniť do 10. júna. Nová sezóna La Ligy odštartuje 12. septembra. Informovala agentúra DPA.