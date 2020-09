Pri Trenčíne sa zrazili tri autá: Diaľnicu D1 v smere na Žilinu uzavreli

Diaľnica D1 je momentálne pri Trenčíne v smere na Žilinu uzavretá.

Dôvodom je dopravná nehoda troch áut, ktorá sa stala na 121. kilometri diaľnice. V autách sa v čase nehody nachádzalo šesť osôb. Tri z nich utrpeli zranenia rôzneho rozsahu a momentálne sa nachádzajú v opatere záchranárov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová.

"Hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc, vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a zabránili úniku prevádzkových kvapalín," spresnila Križanová.

Zelená vlna RTVS momentálne upozorňuje aj na nehodu na diaľnici D1 za Belušou v smere do Považskej Bystrice. Na 157. kilometri dostalo auto šmyk. Nehodu vodiči hlásia aj na diaľnici D3 na vjazde do Žiliny smerom z Považskej Bystrice. Blokovaný je tu ľavý pruh a smerom do tunela Považský Chlmec je znížená rýchlosť na 60 km/h.