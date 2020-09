V Trnave otvoria školský rok všetky školy: Jedna škôlka zostane ešte niekoľko dní zatvorená

Všetky materské a základné školy v Trnave s výnimkou Materskej školy V jame 27 začnú 2. septembra školský rok 2020/2021 v štandardnom režime.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová. Materskú školu V jame, kde sa vyskytlo niekoľko prípadov ochorenia COVID-19, otvoria až v pondelok 7. septembra. Na rozdiel od stredných škôl budú fungovať aj školské kuchyne a jedálne.

Po prvýkrát privítajú žiakov nové základné školy Narnia a Felix, ktoré majú súkromných zriaďovateľov. S návratom detí do školských lavíc sa do blízkosti škôl vrátia aj príslušníci mestskej polície. „Hliadky mestskej polície budú systematicky rozmiestňované k priechodom pre chodcov v blízkosti základných škôl a predškolských zariadení počas celého roka. V prvý školský deň sa vraciame do terénu, pripravili sme akciu pre deti aj ich rodičov. Budeme klásť dôraz na dodržiavanie pravidiel zo strany vodičov i peších,“ povedala Petra Nemečková z Mestskej polície v Trnave.

Stredné školy v Trnavskom kraji začnú školský rok so skrátenými vyučovacími hodinami na 30 minút a so zatvorenými školskými jedálňami. Obedy budú prvé dva týždne k dispozícii len pre zamestnancov škôl a pre žiakov ubytovaných na internátoch.