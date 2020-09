Do tehotnej ženy († 23) narazila opitá vodička: Dieťatko sa narodilo ako polosirota

Tragédia z ktorej behá mráz po chrbte. 23-ročná tehotná žena Yesenia kráčala po chodníku, keď v tom vodič pod vplyvom alkoholu vyletel zo zákruty a narazil do nej. Začal sa boj o život.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál People, Yeseniu Lisette Aguilarovú z Kalifornie okamžite ratovali záchranári, ktorí však pre jej záchranu už nemohli urobiť nič. Vykonali núdzový cisársky rez v snahe zachrániť život jej bábätka, ktoré nosila pod srdcom.

Priam zázrakom sa maličkú Adaly Rose podarilo zachrániť a strávila dlhé dni na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Tri týždne po hrozivej udalosti si ju mohol vdovec James Alvarez odniesť v náručí domov. Prišiel o manželku, ktorá mu na svete zanechala krásnu dcérku.

„Mám svoje slabé chvíľky, ale skutočnosť, že je moja dcérka stále so mnou, bude pre mňa pripomienkou, že mám pokračovať v práci pre svoju manželku. Určite chcem, aby bola moja dcéra pyšná, a chcem byť najlepším otcom, akým len môžem byť,“ znejú dojímavé slová otca Jamesa. „Je to moje zázračné dieťa. Jediná časť, ktorá mi zostala po mojej krásnej manželke,“ pokračoval.

Yesenia († 23) bola v čase tragédie v 35. týždni tehotenstva. 12. augusta do nej narazilo vozidlo značky Jeep, ktoré mala šoférovať 40-ročná Courtney Pandolfi. Vodičku previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami a následne jej polícia odobrala vodičský preukaz a zatkla ju za zabitie a ťažký trestný čin pod vplyvom alkoholu. Bolo to už druhýkrát, čo 40-ročná žena skončila v rukách polície.

„Yesenia bola z našich objatí vytrhnutá až príliš skoro. Prišli sme o ňu tým najtragickejším spôsobom, keď vodička pod vplyvom alkoholu stratila kontrolu nad vozidlom a zasiahla Yeseniu. Čakala krásne dievčatko, ktoré sa narodilo predčasne a bojovalo o život,“ znejú slová jej najbližšej rodiny.