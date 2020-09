Čaputová pripomína dôležitosť Ústavy SR: Musíme ju rešpektovať a chrániť

Ústava predstavuje základy právneho poriadku, právnej istoty všetkých a upravuje práva i slobody. Pri príležitosti Dňa ústavy SR to na sociálnej sieti vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že je dôležité tento základný zákon rešpektovať a chrániť si ho.

"Presne pred 28 rokmi Slovenská národná rada schválila text základného zákona SR. Keď som sa ujímala funkcie prezidentky, prisahala som, tak ako aj moji predchodcovia, na túto ústavu," uviedla hlava štátu.

Upozornila, že všetky štátne orgány, keď konajú, i všetky zákony musia byť v súlade s Ústavou SR. "Je to dôležité preto, aby sme my občania, ako pôvodcovia moci, mali istotu, že nikto neoprávnene nemôže zasiahnuť do našich práv," skonštatovala Čaputová.