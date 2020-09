Spevák Ed Sheeran žiari šťastím: Stal sa otcom, meno dieťatka vás poriadne prekvapí

Krásna správa! Anglický spevák Ed Sheeran (29) sa stal otcom. Jeho manželka Cherry Seaborn (28) mu priviedla na svet vytúženú dcérku. A jej meno? To vás rozhodne prekvapí

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Obľúbený spevák zverejnil rozkošnú správu na sociálnej sieti Instagram, kde ho jeho fanúšikovia okamžite zahrnuli gratuláciami. „Ahojky, len krátka správa odo mňa, pretože mám niekoľko osobných noviniek, s ktorými by som sa chcel s vami podeliť. Minulý týždeň Cherry za pomoci úžasného pôrodného tímu priviedla na svet našu zdravú a krásnu dcérku - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran,“ pochválil sa hrdý otecko Ed.

„Sme do nej úplne zaľúbení. Mamičke aj dieťatku sa darí a my sme neskutočne šťastní. Dúfam, že v tejto chvíli budete rešpektovať našej súkromie. Posielam vám veľa lásky a uvidíme sa, keď na to bude ten správny čas,“ odkázal svojím fanúšikom anglický spevák.

Niet pochýb, že s manželkou Cherry teraz prežívajú najkrajšie životné obdobie. Ed zverejnil krásnu správu na sociálnej sieti a priložil rozkošnú fotografiu drobných ponožiek, ktoré patria jeho dcérke.