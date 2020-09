Djokovič natiahol víťaznú sériu: Pred ďalším súperom má však rešpekt

Srbský tenista Novak Djokovič demonštroval, že je na grandslamový US Open pripravený výborne, hoci musel v tomto roku bojovať aj s koronavírusom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Djokovič natiahol víťaznú sériu na 24 zápasov. V tomto roku na mužskom profesionálnom okruhu ešte v singli neokúsil trpkosť prehry. "Začal som výborne, prvý set som získal jasne vo svoj prospech a v druhom som mal brejk k dobru. Damir však potom prestal kaziť a rozohral sa k veľmi dobrému výkonu. Dôležité bolo, že som zvládol koncovku druhého dejstva. Hoci minulý týždeň som v New Yorku absolvoval náročný turnaj Masters 1000, v ktorom som musel otáčať semifinálový i finálový duel, necítil som únavu. Mal som 48 hodín na oddych a na grandslamoch je človek zvyknutý, že hrá každý druhý deň," povedal v prvom pozápasovom interview Djokovič.



Triumf na US Open by pre Djokoviča znamenal osemnáste prvenstvo na podujatiach veľkej štvorky.Je tu tá možnosť a to ma motivuje. Posilňuje ma a prináša intenzitu do každého zápasu," citovala Djokoviča agentúra DPA.V 2. kole na neho čaká Brit Kyle Edmund, ktorému v rebríčku ATP patrí 44. priečka.Je tvrdý pracant, ktorý trávi hodiny vylepšovaním svojej hry. Bezpochyby má na to, aby sa už čoskoro dostal do prvej dvadsiatky rebríčka. Takže to bude pre mňa ťažké," vzdal rešpekt súperovi trojnásobný víťaz US Open.