Emily si našla na krku výrastok, hrozivé následky: Kvôli drobnosti sa za ňou na ulici všetci otáčajú

Myslela si, že má na krku len neškodný výrastok. Keď jej však lekári vysvetlili, že musí ísť pod nôž a hrozí jej rakovina, jej život sa zmenil od základov.

Ako uvádza portál The Sun, 38-ročná Emily Sawyer z Londýna si na krku našla malý výrastok, avšak z takej drobnosti si nerobila veľkú hlavu a myslela si, že to je neškodné. Až keď jej pracovná visačka na šnúrke začala výrastok škrabať a všimla si krvácajúcu ranu, rozhodla sa, že navštívi lekára. Jeho slová ju prekvapili.

Chirurg jej kožný výrastok v septembri v roku 2019 odstránil a preventívne ho poslal na analýzu. Emily si myslela, že svoj problém vyriešila, avšak opak bol pravdou. O 5 dní neskôr dostala telefonát, v ktorom sa dozvedela hrozivú diagnózu – rakovina kože. Jej život sa zmenil od základov.

„Keď som si vypočula diagnózu, musela som sa vrátiť k lekárovi, ktorý mi skontroloval celé telo, či na ňom nemám znamienka alebo fliačiky. Lekár si všimol na mojej tvári vedľa nosa malé znamienko, z ktorého vzorku mi poslal na biopsiu. Označili ho za rakovinový, a preto ma museli operovať,“ vysvetlila učiteľka špeciálnej pedagogiky Emily.

V apríli podstúpila Emily takzvanú Mohsovu operáciu, počas ktorej jej odstránili pokožku v oblasti nosa, ktorú napadla rakovina. Kožu z tváre jej odstraňovali po milimetroch ďalej a ďalej, až pokiaľ neodstránili úplne všetky rakovinové bunky. Operovali ju viac ako 4 hodiny pod lokálnou anestézou.

„Asi po štyroch hodinách som začula tie najlepšie slová - žiadna ďalšia liečba nebude potrebná,“ tešila sa Emily. Ďalší týždeň bol pre ňu veľmi bolestivý, pretože mala opuchnuté pery a keďže ju pálili ústa, dokázala prijímať len ľadové nápoje.

To, že by práve ona mohla mať rakovinu, jej nikdy ani len nenapadlo. „Som aktívna a rada chodím von. Často chodím do posilňovne, cvičím a v strehu má drží práca. Nechodila som do solária,“ vysvetľuje Emily. Po operácii jej na tvári zostala obrovská jazva, ktorá ju poznačila na celý život.

„Moja starostlivosť o pleť je teraz ako vojenská operácia,“ posťažovala sa Emily, ktorá vyzýva všetkých, aby si dali vyšetriť akýkoľvek kožný výrastok. „Keby mi šnúrka nepoškriabala krk, nešla by som k lekárovi,“ ukončila svoj príbeh.