Nejasnosti v prípade Chovancovej smrti: Belgický denník upozornil na časosled udalostí

Prípad úmrtia Slováka Jozefa Chovanca († 38), ktorý zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi, je stále predmetom záujmu belgických médií.

Predovšetkým flámske denníky De Morgen a Het Laatste Nieuws, ktoré ako prvé zverejnili videozábery svedčiace o neprimeranom zásahu polície, túto kauzu denne sledujú. V pondelok sa De Morgen venoval prípadu na 2,5 stranách, pričom uviedol aj presnejší časosled udalostí, uviedla tlačová agentúra Belga.

Podľa pôvodných informácií Chovanec nastúpil do lietadla smerom do Bratislavy neoprávnene, nevedel sa preukázať platnou letenkou a po sporoch s personálom ho na kapitánov príkaz vyviedla von letisková polícia a umiestnila ho do cely predbežného zadržania.

Denník spresnil, že podľa dokumentov, ktoré redakcia mala možnosť preštudovať, - policajná správa a záznam z vypočutia policajtov pred Výborom P (Stály výbor na monitorovanie činnosti polície) - polícia vyviedla Chovanca okolo 18.30 h. O hodinu neskôr prokurátor údajne vyhlásil, že zadržaný pasažier potrebuje lekársku prehliadku. K tomu došlo takmer o štyri hodiny neskôr - podľa údajov flámskej televízie VRT to bolo o 23.25 h.

Podľa VRT privolaný lekár zistil, že cela, v ktorej bol Chovanec umiestnený, je plná moču a výkalov. Lekár kvôli tomu ani nevstúpil dovnútra a z chodby sa pýtal zadržaného, či je všetko v poriadku. Bez toho, aby Slováka dôkladne vyšetril, potvrdil, že z lekárskeho hľadiska je možné, aby zostal aj naďalej zatvorený.

Po odchode lekára bol Chovanec nejaký čas pokojný, avšak okolo 01.30 h v noci začal búchať hlavou o dvere. Jeden z vypočúvaných policajtov uviedol, že v tom čase už boli viditeľné jeho zranenia, avšak službukonajúci policajti mu nariadili ísť spať. Po asi pol hodine Slovák opäť začal so sebapoškodzovacími údermi a na zázname kamery o 04.26 h už mal celú tvár krvavú, čo si vyžiadalo príchod štvorčlennej skupiny policajtov do cely. "Musíme ísť dnu, ináč budeme vynášať mŕtvolu," povedal jeden z policajtov, podľa záznamu priemyselnej kamery.

Policajti počas výsluchu uviedli, že zadržaného násilím pritlačili na matrac, lebo "zaujal útočnú polohu". Podľa videozáznamu policajti "imobilizovali" Chovanca po dobu 16 minút.

Zároveň uviedli, že si mysleli, že ide o Nemca, lebo v jeho stave nerozumeli dobre flámčine, ktorou sa snažil hovoriť, aj preto najmladšia z nich, 22-ročná policajtka, nacistickým gestom pripomenula filmovú scénu, kde sa francúzsky herec Louis de Funés snaží napodobniť Hitlera. Stalo sa tak o 05.01 h ráno.

O tri minúty na to do cely prišla zdravotná sestra a lekár z lekárskeho zásahového tímu, ktorí mu nenahmatali pulz a rozhodli sa pre injekciu. "Dáme mu niečo. V žiadnom prípade to nebude veľká strata, ak ho stratíme," povedala zdravotná sestra podľa denníka De Morgen. Lekár skonštatoval, že k zástavu srdca došlo tesne predtým o 05.03 h.

Chovanec bol prevezený do nemocnice v meste Charleroi v stave kómy, oživiť sa ho už nepodarilo. De Morgen v tejto súvislosti cituje súdneho lekára Francoisa Beauthiera, podľa ktorého je príčina smrti jasná: mechanické udusenie.