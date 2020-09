Pre krásu trpela: V korzete nemohla sedieť ani jesť, nakoniec zvolila radikálne riešenie

Mladá žena dobrovoľne trpela a nosila korzet, aby zakryla svoju postavu. Teraz sa jej podarilo výrazne schudnúť.

Rebecca Bennett-Formstone (23) sa veľmi hanbila za svojich 95 kilogramov, a tak sa rozhodla zakryť ich korzetom, informuje DailyMail. Nosila ho do práce alebo keď sa šla najesť niekam von, a keď už to bolo také bolestivé, že si nedokázala v ňom sadnúť, prípadne jesť, rozhodla sa vyskúšať nízkosacharidovú ketogénnu diétu, aby schudla na svoju svadbu. Britke sa podarilo nakoniec schudnúť 31 kilogramov.

"Kúpila som si korzet, pretože mi povedali, že mi vytvorí úžasné krivky a začala som ho nosiť, pretože som bola nesvoja ohľadom môjho tela. Nosila som ho dva - trikrát týždenne, keď som šla von do peknej reštaurácie alebo pod pracovnou uniformou, no bol tak úzky, že som mala pocit, akoby som si v ňom nemohla sadnúť a po tridsiatich minútach som si ho chcela dať dole," hovorí brunetka.

"Svoju váhu som si veľmi nevšímala, až kým som sa nezasnúbila a potom som si robila starosti, že ak neschudnem, budem musieť mať na sebe veľké svadobné šaty. Na Pintereste som sa dozvedela o keto diéte a rozhodla som sa to skúsiť, pretože som nemala čo stratiť okrem zopár kilogramov." Počas prvého týždňa schudla majiteľka obchodu s oblečením takmer dve kilá, čo ju šokovalo, keďže iné diéty u nej nefungovali.

"Teraz sa cítim sebavedomo a konečne sa môžem obliekať tak ako chcem bez toho, aby som trpela v korzete," hovorí šťastná Rebecca. Kilá začala naberať v roku 2018, keď mala potrebu neustále jesť a každý deň po práci si dopriala nápoj zo Starbucksu.

Keď sa zasnúbila s jej manželom Jasonom (26), začala držať zopár diét, no tie nepriniesli so sebou veľký úspech. Následne začala používať korzet, no ten neustále zanechával odtlačky na jej bruchu a necítila sa v ňom dobre. "Stále som chcela nosiť voľné oblečenie, aby som nemusela mať korzet," hovorí. Ten nosila iba pod obtiahnutým oblečením.

Rebecce sa podarilo zhodiť takmer 12 kilogramov len za dva mesiace a svadobné šaty si musela nechať zmenšiť na poprsí. "Bolo to naozaj veľmi rýchle - nečakala som, že toľko zhodím, chcela som len trošku schudnúť pred svadbou." V deň D sa cítila skvelo a sebavedomo.

V diéte pokračovala naďalej, až nakoniec v priebehu roka schudla 31 kilogramov. Dnes jej váha ukazuje zdravých 63 kíl. O svoj príbeh a tipy pri chudnutí sa delí aj prostredníctvom Instagramu. Tam ju sleduje vyše 10 000 ľudí.