Žena sa necítila dobre: Doktori jej do úst vložili trubicu, hnus, čo z nej vytiahli

Nemenovanej žene z Ruska odstránili z hrdla hada.

Vliezť jej tam mal počas toho, ako prespávala v záhrade svojho domu v obci Levaši. Keď sa začala cítiť zle, šla do nemocnice. Doktori ju uspali a pustili sa do práce, informuje LadBible.

Mladú pacientku položili na stôl a do úst jej vložili dlhú trubicu. Onedlho nato môžeme vo videu vidieť, ako vytiahli plaza za chvost von. Keď bol had vonku, všetci v miestnosti zalapali po dychu. "Pozrime sa, čo to je," povedal lekár. Zdravotníčka následne nastavila vedro, do ktorého hada vložili.

Nie je jasné, čo za hada to bolo, ako dlho bol v ženinom tele a či stále žije. Ministerstvo zdravotníctva Dagestanu, autonómnej republiky Ruskej federácie ležiacej na pobreží Kaspického mora, sa taktiež vyjadrí k bizarnej príhode.

Miestni obyvatelia tvrdia, že k takýmto incidentom dochádza len zriedka, ale upozorňujú ľudí, aby nespali vonku v dôsledku nebezpečenstva vniknutia hada do ich úst. Viacerí ľudia v komentároch k videu napísali, že v skutočnosti to nie je had, ale veľký parazit, prípadne červ.

Aj istú ženu z Floridy nedávno prekvapil had na nečakanom mieste. Emily Visnic sa vrátila domov z behu a rozhodla sa skontrolovať svoju bielizeň. Siahla do práčky na to, čo považovala za kus odevu s hadím vzorom, a zistila, že to bol živý pytón. Údržbári našťastie plaza odstránili.