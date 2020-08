Miguel Oliveira (25), známy motocyklový pretekár zo seriálu MotoGP, sa zasnúbil so svojou nevlastnou sestrou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Snúbenci sa poznajú už od svojich 13. rokov. Svoj vzťah skrývali pred verejnosťou až do roku 2019. Andreia Pimentová (24) je dcérou druhej manželky Miguelovho otca. Ten ich vzťah schvaľuje. "Som šťastný že môj syn si berie ženu jeho života," povedal pre denník Marca.

"Pred láskou tu bolo skvelé priateľstvo. Vyrastali sme spolu," povedal portugalský jazdec pre thesun.co.uk "V jednej chvíli sme zistili, že je to viac ako kamarátstvo, bola to veľmi silná láska. Mali sme sa brať tento rok, no v termíne mám preteky, tak sme to museli preložiť na ten budúci," dodal 25-ročný športovec.

Miguel Oliveira sa nedávno stal historicky prvým Portugalcom, ktorý zvíťazil v pretekoch seriálu MS v najsilnejšej kubatúre MotoGP na VC Štajerska v Rakúsku.