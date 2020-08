Katy Perry po 5 dňoch od pôrodu ukázala svoje telo: Na takúto fotku by iné celebrity nemali gule!

Katy Perry (35) ukázala v nedeľu večer fanúšikom svoje telo v podprsenke na dojčenie len päť dní po pôrode dcérky Daisy.

Speváčka tým vtipne poukázala na fakt, že na rozdiel od iných hviezd nie je vyparádená na odovzdávanie hudobných cien MTV. Ako informuje The Sun, udalosť sa prvýkrát v histórii konala virtuálne a hoci sa na nej hviezdy nemohli zúčastniť osobne, na svojom vzhľade si dali záležať.

Katy má na fotke iba podprsenku na dojčenie telovej farby a pohodlne vyzerajúce sivé nohavičky, ktoré má vytiahnuté do polky brucha. K snímke pridala aj svoju pesničku Not The End Of The World. Odfotila sa bez mejkapu v kúpeľni a na výslednom zábere vyzerá vyčerpano. Vtipne dopísala, že o jej výzor a účes sa postarala únava.

Popová speváčka a jej snúbenec Orlando Bloom (43) privítali na svete ich dcérku Daisy Dove minulý týždeň a túto radostnú zvesť oznámili svetu rozkošnou fotkou na sociálnych sieťach. Na čiernobielej snímke držali spolu drobnú rúčku novorodeniatka. Aj napriek prírastku v rodine ale Katy nezaháľa a naďalej propaguje svoj nový album Smile, ktorý vyšiel v tom istom týždni, kedy sa narodila Daisy.

Pár predstaví svoju dcérku aj Orlandovej bývalej manželke Mirande Kerr (37), s ktorou má herec deväťročného syna Flynna. "Katy a Orlando si vychutnávajú čas s ich dcérou, čiže návštevy veľmi neprijímajú," tvrdí zdroj blízky ich okoliu a dodáva, že zatiaľ Daisy videla iba Katina rodina. Podľa neho má byť speváčka v kontakte s jej priateľmi a keď bude pripravená na návštevy, privíta s otvorenou náručou aj Mirandu.

Austrálska modelka si v roku 2017 vzala spoluzakladateľa Snapchatu Evana Spiegela a spolu majú dvoch synov. Z prírastku v rodine jej bývalého sa očividne teší. "Som taká šťastná za vás. Neviem sa dočkať, kedy sa s ňou stretnem," komentovala fotku.