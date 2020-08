Emotívne slová jedného z posledných žijúcich účastníkov Povstania Strmeňa: Hanbite sa!

Hanbite sa, v tento jediný, najkrajší pamätný deň v roku, kedy si pripomíname 76. výročie Slovenského národného povstania (SNP) a našich padlých spolubojovníkov, ste nám ho pokazili.

Odkázal to cez sociálnu sieť skupine ľudí, ktorí v sobotu (29. 8.) počas celoslovenských osláv v Banskej Bystrici narúšali ich dôstojný priebeh piskotom a nadávaním, jeden z posledných žijúcich účastníkov Povstania, 92-ročný Vladimír Strmeň. Video s jeho kritickým odkazom protestujúcim zverejnil v pondelok na facebooku generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Ten po oficiálnej časti osláv pre médiá uviedol: "Nepatrí to sem, je to obrovská hanba, čo robia. Zvrhlo sa to na nechutnú frašku. Podľa mňa sú to ľudia, ktorí nemajú žiadnu morálku, pretože tu v prvom rade sedeli účastníci Povstania a pre nich sme tu boli. Celé to postavili do svetla, že si tu urobili politickú manifestáciu. Nech si ju robia, kde chcú, ale sem to nepatrí."

"Žiaľ, nová doba nám priniesla ľudí, ktorí nevedia oceniť, aké obete sme my a naši padlí spolubojovníci priniesli v SNP. Neuvedomujú si, že ich starí rodičia bojovali s nami za oslobodenie a koniec druhej svetovej vojny v zákopoch a v snehu. Dnes by sa za nich hanbili. Na oslavách vykrikovali nezmyselné heslá a narúšali oslavy. Odkazujem im, škoda, že ste nežili v tých dňoch, keď bolo treba bojovať. Dnes, keď je vybojované a máte všetko, žijete v mieri, hanbite sa, že hanobíte náš sviatok a nedoprajete nám ho," zdôraznil Strmeň na videonahrávke, ktorý sa každoročne zúčastňuje na oslávach. Ľudí pozdravil v mene partizánskej skupiny Pomstiteľ spod Jelenskej skaly.