Štart novej sezóny KHL zatienilo negatívne číslo: Koronavírusom je nakazených veľké množstvo hráčov!

Prezident Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Alexej Morozov informoval o situácii s koronavírusom. K 31. augustu bol celkový počet infikovaných hráčov 131, z ochorenia sa vyliečilo 57 z nich. Informácie priniesol oficiálny web súťaže.

Morozov tiež povedal, že vyliečení hráči už začali trénovať.Pandémia a s ňou spojené obmedzenia boli skúškou našej sily. V niektorých tímoch umiestnili do karantény niekoľko hráčov naraz. Takmer všetky tímy museli zmeniť svoje predsezónne plány. Okrem problémov existuje veľa pozitív. Tímy sa vďaka platovému stropu posilnili, sily sa vyrovnali. Prišli zaujímaví legionári, objavili sa nádejní nováčikovia. To všetko sľubuje napäté a zaujímavé zápasy.Rád by som poznamenal, že všetci hráči mali mierne príznaky ochorenia, boli pod neustálym dohľadom klubových lekárov, ich zdravotný stav sledovalo aj vedenie súťaže."