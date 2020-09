Mužovi zomrela milovaná manželka: Takmer deň po jej smrti sa stalo niečo nečakané

Odišli krátko po sebe! Manželia mali veľmi silné puto, ktoré zrejme bránilo tomu, aby jeden z nich zostal sám.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Prežili spolu nádherných 52 rokov! Paula Worsleyho (†75) tak veľmi trápila smrť jeho milovanej manželky, že sa za ňou pobral tiež. Jeho žena Delma († 76) zomrela nečakane na komplikácie, ktoré sa vyskytli hneď po operácii. Paula to hlboko zasiahlo a jeho srdce obrovskú bolesť a smútok zo smrti milovanej ženy neunieslo. Len 16 hodín po smrti manželky dostal silný infarkt, po ktorom sa pobral na večnosť tiež, píše portál dailymail.co.uk.

„Boli predurčení byť spolu,“ povedala ich vnučka Alexandra, podľa ktorej bol Paul rád, že jeho milovaná odišla ako prvá. Povedal, že by nezniesol to, ak by ona zostala sama. Rodinu dvojnásobná strata zasiahla, no zároveň ich hreje pri srdci pocit, že stredoškolská láska môže už trvať večne.