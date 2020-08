Schröder a Tucker dostali za potýčku pokutu 25 000 dolárov: LA Clippers postúpili do semifinále

Basketbalisti Los Angeles Clippers sa prebojovali do semifinále Západnej konferencie NBA. V šiestom dueli 1. kola play off zvíťazili nad Dallasom Mavericks 111:97 a v celej sérii triumfovali 4:2.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Obaja však budú môcť nastúpiť v šiestom vzájomnom meraní síl svojich tímov v 1. kole play off Západnej konferencie.



Dvojica po vzájomnej konfrontácii nedohrala sobotňajší duel, v ktorom Houston vyhral hladko 114:80 a zvýšil na 3:2 na zápasy. Schröder sa pri uvoľňovaní ohnal pažou a zasiahol slabiny svojho protivníka. Dostal za to diskvalifikačnú chybu. Tucker oplácal a pritom kontaktoval nemeckého rozohrávača aj hlavou. Vedenie ligy však usúdilo, že nešlo o úder. Za ten by Tuckerovi hrozilo zastavenie činnosti. Správu priniesol server ESPN.

Čo skutočne stojí za rozchodom Vémolu a Lely? Hoci sme v tom boli dvaja, je to moja vina Dallasu nepomohlo ani 38 bodov, deväť asistencií a deväť doskokov Slovinca Luku Dončiča.



Basketbalisti Bostonu Celtics úspešne vstúpili do 2. kola play off. V prvom dueli semifinále Východnej konferencie zdolali obhajcu titulu Toronto Raptors 112:94. Jayson Tatum a Marcus Smart dali v drese víťazov zhodne po 21 bodov.



NBA - 2. kolo play off

semifinále Východnej konferencie:

Toronto - Boston 94:112

/stav série: 0:1/



NBA - 1. kolo play off, šieste zápasy

1. kolo Západnej konferencie

Dallas - Los Angeles Clippers 97:111

/konečný stav série: 2:4/



Utah - Denver 107:119

/stav série: 3:3/

(Konflikt medzi Dennis Schröder a P.J. Tucker začína v čase 0:24)