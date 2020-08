Brutálna vražda dievčatka (†3) v Česku: Obhajoba žiada pre obžalovanú matku slobodu

Výnimočný trest 25 rokov väzenia žiada obžaloba pre 23-ročnú ženu z Přerova, ktorá je obžalovaná z brutálnej vraždy trojročnej dcéry.

Žena bola obvinená v najprísnejšom odseku, vraždu spáchala podľa kriminalistov obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom. Obhajca v pondelok naopak súdu navrhol oslobodenie, a to podľa zásady, že keď má súd pochybnosti, má rozhodnúť v prospech obvineného. Podľa obhajoby sa nepreukázalo, že by čin spáchala obžalovaná. Rozsudok vynesie súd v pondelok popoludní.

Tragédia sa stala vlani 14. augusta v jednom z přerovských bytov, žena bola v danú chvíľu pod vplyvom pervitínu. Podľa obžaloby dieťaťu najprv zasadila desiatky rán päsťou, potom dievčatko škrtila rukami a škrtila káblom. Nakoniec ju ubodala nožnicami a telíčko schovala do práčky. Podľa obhajcu však obžaloba závery opiera len o skutočnosť, že obžalovaná mala pod nechtami DNA zavraždenej. "Motív dokázaný nebol a to ani v náznakoch. To, čoho sa mala údajne dopustiť, sa obžalovaná dozvedá až následne v psychiatrickej liečebni v Kroměříži," uviedol obhajca.

Obhajoba upozornila na to, že nie je zrejmé, čo sa v byte stalo potom, čo si žena s priateľom aplikovala druhú dávku pervitínu. Podľa obhajcu nie je zrejmý ani čas, kedy muž byt opustil. "Pociťovala stavy, ktoré nikdy nemala, mala strach a chcela aj s malou utiecť preč. Následne si nič nepamätá, až keď je v paneláku a siahala na ňu chlpatá ruka," uviedol obhajca. Podľa neho mohla byť žena v byte napadnutá a precitnúť mohla až v čase, keď bolo dieťa v kaluži krvi. Muž, ktorý s ňou drogu užil, v prípade vystupuje ako svedok. Z bytu vraj odišiel po hádke ráno, kedy už bolo dievčatko hore.

Podľa znalcov si žena bola vedomá svojho konania. Droga dezorganizovala jej myslenie a správanie, vzápätí po čine však bola schopná reálnej reflexie, uviedli na súde. Svedčia o tom predovšetkým slová, ktoré vyriekla chvíľu po vražde. "Drogu užila vedome, dobrovoľne, zámerne a cielene sa znalosťou účinku látky na svoj organizmus. Narušenie rozpoznávacích a ovládacích schopností vzniklo pravdepodobne krátko pred spáchaním trestného činu a kulminovalo až po jeho spáchaní a v relatívne krátkom čase odznelo," dodal znalec. Klinický psychológ označil obžalovanú s IQ 87 za manipulatívnu a lživú, kvôli masívnym nedostatkom v sociálnej prispôsobivosti je z jeho pohľadu ženina resocializácia beznádejná. Obhajca ho však označil za zaujatého a žiada nový revízny posudok.