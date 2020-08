Minister Budaj reaguje na zvýšený výskyt medveďov v Tatrách: Odstrel už nebudú vykonávať poľovné združenia

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) pripustil odstrely medveďov v prípadoch, keď príslušná odborná komisia identifikuje konkrétnych jedincov, ktoré stratili plachosť a stanú sa pre ľudí nebezpečnými.

"Na ministerstve pod mojim vedením vôbec nebudeme brániť tomu, aby sa chránilo obyvateľstvo pred medveďmi. Takéto medvede, ktoré už nie sú schopné žiť v prirodzenom prostredí, by boli príliš veľkým rizikom," uviedol počas nedeľňajšej návštevy mesta Vysoké Tatry.

Zároveň oznámil, že envirorezort prestane zverovať schválený odlov medveďov poľovným združeniam. Na starosti to bude mať špeciálny zásahový tím v rámci Štátnej ochrany prírody SR. "Ak (poľovníci) lákali medvede do kolízií s obyvateľstvom, a v niektorých prípadoch nemám pochybnosť, že k tomu dochádzalo, len preto, aby potom vďaka medializácii a rozhorčeniu obyvateľstva dosiahli výnimku na lov medveďa, tak táto motivácia by mala skončiť," vyhlásil. Lákanie šeliem rôznymi potravinami do blízkosti ľudských sídiel zo strany niektorých poľovníkov označil minister za trestnú činnosť s ohrozením obyvateľstva.

Bezpečnosť ľudí považuje Budaj za prvoradú, čomu bude prispôsobená aj práca špecializovaného tímu štátnej ochrany prírody. Ten bude vyzbrojený novou technikou a muníciou schopnou aj farebného označovania zvierat. Tzv. synantropné medvede, ktoré sa dostávajú do blízkosti ľudí, budú monitorované.

Problém výskytu medveďov v ľudských sídlach vo Vysokých Tatrách súvisí podľa ministra so stále nedostatočným zabezpečením odpadu. Uviedol, že veľká časť kontajnerov ostáva nechránená, a to napriek finančnej podpore z envirofondu a vládnej dotácie z minulosti. Vyhadzovanie množstva potravín, a k tomu ešte na nezabezpečených miestach, označil za pozvánku pre medvede, možné kolízie s nimi si tak človek spôsobuje sám. "Apeloval som na vedenie mesta Vysoké Tatry, aby prijali nové VZN smerom k hospodáreniu s odpadmi hotelov a reštauračných zariadení," povedal po rokovaní so zástupcami samosprávy.

Otázkou podľa neho je aj to, či návštevnosť turistov vo Vysokých Tatrách nie je už "za hranicou", za ďalší faktor považuje pestovanie energetických plodín v daných oblastiach, na ktoré si medvede navykli a prispievajú k rastu ich populácie. "Chceme sa vrátiť k rovnováhe, chcem garantovať taký manažment medveďa hnedého, ktorý uchová tento druh naďalej v dobrej kondícii, ktorý ale zároveň zmenší riziko kolízií týchto šeliem s obyvateľstvom," povedal.