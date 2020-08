O krok bližšie k budúcnosti? Elon Musk predstavil prasa s čipom v mozgu

Budúcnosť je o krok bližšie! Elon Musk predstavil svetu ošípanú, ktorej do mozgu implantovali čip veľký asi ako minca ako súčasť projektu Neuralink.

Gertrúda bola jedna z troch ošípaných v ohrade, ktoré sa zúčastnili ukážky. Keď jedla a ovoniavala slamu, čip vysielal bezdrôtové signály a jej nervová aktivita sa ukázala na grafe. Musk povedal, že pôvodné zariadenie, ktoré predstavil minulý rok, trocha zjednodušili a zmenšili.

„Celkom dobre to do lebky zapadlo. Mohli by ste to mať pod vlasmi a ani by ste o tom netušili,“ vyjadril sa. Toto rozhranie by mohlo ľuďom s neurologickými stavmi umožniť ovládať telefóny alebo počítače len pomocou ich mysle.

Musk tiež uviedol, že takéto čipy by mohli pomôcť pri liečbe demencie, Parkinsonovej choroby či zraneniach miechy. Zariadenie, ktoré spoločnosť vyvíja, pozostáva z viac ako 3 000 elektród napojených na pružné vlákna tenšie ako ľudský vlas, ktoré dokážu monitorovať aktivitu tisícok mozgových neurónov.