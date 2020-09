Najstarší hasičský spolok Česko-Slovenska má 157 rokov: Členstvo je tradíciou aj výsadou!

Fungujú už 157 rokov! Dobrovoľný hasičský zbor v Spišských Vlachoch založili ešte v roku 1863 a podľa kroník a zápisnice patrí k najstarším v bývalom Česko-Slovensku.

Miestni požiarnici sú stále veľmi aktívni a nedopustia na svoju modernú techniku. Stále im však slúži aj striekačka z roku 1911 a čo sa týka členstva, to je takpovediac rodinnou tradíciou, povinnosťou i výsadou.

Súčasný dlhoročný veliteľ Cyril Kapitančík (72), ktorý sa živil ako rušňovodič, pre Nový Čas uviedol, že v spolku je odmalička a dodal: „Aktívne slúžim aspoň 20 rokov, pričom od pary na železnici som vlastne prešiel k haseniu. Aj otec bol hasičom, takže to máme v rodine. Našli sme si partiu a má to zmysel, veď keď niekomu zachránime stodolu, je to výborný pocit.“ Dnes je v spolku 75 členov vo veku od žiakov až po dôchodcov a najstarším je 95-ročný pán.

Predsedníčka tohto spolku Marta Poradová prezradila, že je vyučenou krajčírkou, ale byť dobrovoľným požiarnikom je pre ňu i ostatných výsadou. „Nie je to o peniazoch, ale v podstate dedičné, lebo musíme si predsa pomáhať!“ reagovala šéfka. Spišskí hasiči majú dnes aj modernú techniku, no hrdí sú na striekačku z roku 1911, ktorá stále funguje!

„Na výjazd sme schopní vyraziť do 10 minút. Ročne máme v priemere až do 10 ostrých výjazdov, ďalšie sú len technické, keď treba napríklad doviezť vodu. Samozrejme, chodíme aj na súťaže a musíme sa udržiavať vo výbornej fyzickej kondícii.povedal tréner spolku Ondrej Porada a dodal :„Sme pyšní na históriu, lebo podľa záznamov práve náš spolok sa všade uvádzal ako najstarší ešte v časoch Česko-Slovenska. V zápisnici je konkrétny rok založenia 1863!“