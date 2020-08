Otec je môj vzor, ale idem si svojou cestou! Syn Jozefa Stümpela zažil premiéru medzi mužmi

Vydarená premiéra! Vo štvrtkovom prípravnom zápase Nitry proti Zvolenu (5:3) sa v drese domácich opäť objavilo na ľade meno Stümpel. Nenastúpil však majster sveta z roku 2002 Jozef (48), ale jeho talentovaný syn Oliver (16).

Máte za sebou premiéru v A-tíme Nitry ako 16-ročný, ako to vnímate?

- Musím sa priznať, že som bol dosť nervózny. Mal som veľký rešpekt voči starším chalanom, ale po prvom striedaní to zo mňa opadlo a už som sa cítil na ľade dobre.

Je to veľký rozdiel zrazu z juniorského hokeja vhupnúť do mužského?

- Samozrejme. Je to celé oveľa rýchlejšie, nemáte toľko času na premýšľanie, ihneď po prihrávke treba puk rozohrať, ale bola to pre mňa veľká škola a nová skúsenosť.

Ste synom Jozefa Stümpela, majstra sveta z roku 2002, ktorý v NHL odohral takmer tisíc duelov. Dal vám nejaké rady pred debutom v seniorskom tíme Nitry?

- Poprial mi veľa šťastia a spoločne s maminou a sestrami mi fandili v hľadisku.

Kapitánom Nitry je otcov bývalý spoluhráč z Floridy, Nitry i národného tímu. Zobral vás pod ochranné krídla?

- Áno, veď Braňa poznám odmalička. Povedal mi v kabíne pred súbojom, že sa nemám báť, mám byť drzý a pokojne nech si aj viac dovolím. Aj ostatní chalani boli super, počas celého súboja ma podporovali.

Je náročné nosiť na drese meno Stümpel, keďže váš otec bol jeden z najlepších centrov v samostatnej ére Slovenska?

- Ja si to tak k telu nepripúšťam. Samozrejme, že sa stretávam s tým, že ma porovnávajú, alebo mi hovoria, že idem v otcových šľapajach, ale ja sa snažím ísť svojou cestou.

Vy ste mali možnosť vidieť hrať otca naživo v NHL, snívate o tom, že raz uvidí hrať on vás v profilige?

- Myslím si, že snom každého hokejistu je zahrať si v NHL, a môj tiež. Mám však ešte pred sebou dlhú cestu, pretože dostať sa do NHL nie je jednoduché, ale urobím pre to maximum.

Kde budete v novom ročníku pôsobiť?

- Hoci som kmeňovým hráčom Nitry, pôsobím v reprezentačnom projekte do 18 rokov, ktorý má hlavný tábor v Piešťaňoch. Osemnástka hrá prvú najvyššiu súťaž, takže budem pôsobiť tam. Ak ma však Nitra na nejaký extraligový duel povolá, tak budem veľmi rád.

Kto je váš hokejový vzor?

- Tak odmalička môj otec a aktuálne z hráčov NHL útočník Edmontonu Draisaitl.

Otec Jozef: Syn sníva hrať v NHL

Veľkú radosť z debutu Olivera v seniorskom tíme Nitry mal otec Jozef. „Som rád, že tréneri Nitry dali šancu mladým chlapcom a aj môjmu synovi. Myslím si, že hrou nesklamal,“ vyjadril sa Stümpel starší. Na otázku, či si myslí, že si Oliver zahrá v NHL, odvetil: „Je to jeho sen, ale je to už iba na ňom, ako bude ďalej makať a napredovať. On si ide svojou cestou, ale keď treba, tak mu vždy veľmi rád poradím.“