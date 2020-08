Zvrat v prípade vraždy Kubašiaka: Odsúdený Petluš sa vracia do Banskej Bystrice! Skrátia mu trest?

Vracia sa domov. Róberta Petluša (49) odsúdeného na 25 rokov za vraždu Jána Kubašiaka († 39) z Polomky eskortovali z Leopoldova v putách na Okresný súd v Banskej Bystrici, kde žiadal o obnovu konania v tomto prípade a súd obnovu povolil.

Zrušili mu trest a prepustili ho na slobodu. Vzápätí ho však opäť zobrali do väzby a z Leopoldova pôjde do Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici. Teda do mesta, kde pred vraždou Kubašiaka žil. O výške jeho trestu za popravu podnikateľa bude súd rozhodovať v novom procese a môže dostať dokonca nižší trest.

Súd mu v jeho žiadosti o obnovu konania musel vyhovieť kvôli tomu, že v čase jeho odsúdenia bola aplikovaná asperačná zásada, ktorá už v súčasnosti aplikovaná nebude. To zjednodušene znamená, že v čase odsúdenia mohol dostať vďaka tejto zostrujúcej zásade za spomínanú vraždu trest 25 rokov alebo doživotie. Teraz je sadzba v Petlušovom prípade 20 až 25 rokov väzenia.

Viac ako 25 rokov už tak dostať nemôže. „Ide o nevyhnutnú zákonnú reakciu na nález Ústavného súdu SR, ktorý čiastočne modifikoval asperačnú zásadu. Tento prípad nie je nový, vyskytovali sa podobné postupy pred pár rokmi. Odsúdený si podal návrh neskôr,“ uviedol prokurátor.

Vrah z Polomky môže požiadať o podmienečné prepustenie po odpykaní si troch štvrtín trestu. Ak by ho v novom procese odsúdili na 20 rokov, môže o prepustenie požiadať o rok, keďže je za mrežami od roku 2006. Petluš je podľa informácií Nového Času vzorný väzeň a má viacero disciplinárnych odmien a aj preto ho vlani preradili z najťažšej tretej do oveľa benevolentnejšej druhej nápravnovýchovnej skupiny. „Nikto to nemôže prežívať dobre,“ reagoval na otázku, ako prežíva Petluš roky za mrežami, jeho obhajca.