Bývalý vyšetrovateľ Gorily Gajdoš po škandále s alkoholom opäť aktérom nehody: Expresne vrátený vodičák!

Opäť šoféruje a opäť bol účastníkom dopravného incidentu! Bývalý vyšetrovateľ Gorily, neskôr náčelník Mestskej polície v hlavnom meste Marek Gajdoš (40) spôsobil v apríli dopravnú nehodu, po ktorej nafúkal takmer promile alkoholu.

Po strate miesta v mestskej polícii však nadlho o dobrú výplatu neprišiel - najskôr ho primátor Vallo upratal na iné miesto a teraz mieri do parlamentu! Bude robiť asistenta poslancovi Lukášovi Kyselicovi (43) z OľaNO, za čo zinkasuje bezmála 3-tisíc eur mesačne. Podľa zistení Nového Času sa už teší aj z expresne rýchlo vráteného vodičského oprávnenia, ale smola za volantom sa mu stále lepí na päty...

Od noci, počas ktorej Gajdošove auto skončilo prevrátené v poli pri Chorvátskom Grobe, ubehli viac než štyri mesiace. Privolaní policajti vtedy zistili náčelníkovi polície a šéfovi policajného tímu Gorila vysokú hladinu alkoholu v dychu. Primátor Vallo následne prijal jeho rezignáciu. „Ako náčelník Mestskej polície som zodpovedný nielen za dodržiavanie zákona, ale musím v prvom rade ísť príkladom,“ kajal sa po nehode Gajdoš.

Nový flek v parlamente

Jeho meno sa začalo opäť skloňovať pred pár dňami, keď sa prevalilo, že smeruje do parlamentu ako asistent poslanca Lukáša Kyselicu z vládnej strany OĽaNO. S ním sa pre zmenu spája škandál, po ktorom odišiel z postu štátneho tajomníka ministerstva vnútra. Stálo za ním zistenie, že počas volebnej kampane pracoval ako agent pre Vojenské spravodajstvo.

„Lukáš Kyselica pánovi Gajdošovi dôveruje, pozná jeho prácu a jeho skúsenosti využije aj pri výkone poslaneckého mandátu. Spolupracovali pri vyšetrovaní kauzy Gorila a obaja zdieľajú spoločné hodnoty boja proti korupcii, organizovanému zločinu a nespravodlivosti,“ povedala hovorkyňa OĽaNO Dáša Macaríková.Gajdoš bude za prácu asistenta inkasovať mesačne 2 949 eur. Podľa údajov uvedených v Centrálnom registri zmlúv by si tak mal za celé volebné obdobie prilepšiť o 126 807 eur.

Za volantom má smolu

Čitateľ Nového Času upozornil, že Gajdoš opäť šoféruje a teda asi má vrátený vodičák. „Už niekoľko mesiacov ho mám. Ak je to pre niekoho zaujímavé, tak to napíšte,“ reagoval podráždene na naše otázky. „Pokiaľ nemá vodič v evidenčnej karte vodiča žiadne priestupky, je to prvé zavinenie a porušenie predpisov, nestala sa tam žiadna iná ujma, proste závažnosť konania nie je taká, tak správny orgán tak rozhodol. A nie je to nič neštandardné, ak si to porovnáte s inými. Závisí to od okolností. Nejde o to, že meno Gajdoš, ale o to, aké boli okolnosti spáchania priestupku, jeho objasňovania, môj postoj ku konaniu,“ potvrdil expresne rýchle vrátenie oprávnenia. Hoci ho ešte nemá ani dva mesiace, už stihol byť účastníkom ďalšieho dopravného incidentu na Tolstého ulici v Bratislave. „Áno, bol som, čo je na tom? Do mňa niekto nacúval, ja som nezavinil tú nehodu. Ani sa to nehlásilo na polícii,“ priblížil Gajdoš svoju verziu udalosti.

Podľa svedkov viedol v čase nehody auto Škoda Octavia RS, cena tohto športového modelu sa začína na sume okolo 30-tisíc eur. Počas jarnej búračky sedel vo vozidle Toyota Auris. Identitu druhého účastníka nehody sa pre snahu získať stanovisko druhej strany Novému Času zistiť nepodarilo.