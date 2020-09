Máte nadúrodu paradajok? Tieto 4 chutné recepty si zamilujete

Variť zo sezónnych surovín je zdravé aj cenovo výhodné. Preto teraz využite v kuchyni voňavé a čerstvé paradajky na maximum.

Paradajková polievka s fazuľou

Na 4 porcie potrebujeme:

500 g olúpaných paradajok

400 g sterilizovanej bielej fazule

2 stonky zeleru

2 mrkvy a 2 cibule

3 strúčiky cesnaku

5 PL olivového oleja

2 bobkové listy

500 ml zeleninového vývaru

2 krajce staršieho chleba

soľ, mleté čierne korenie

Príprava:

Mrkvu očistíme a nakrájame, cibuľu nahrubo nasekáme, zelerové stonky zbavíme hrubých vlákien a nakrájame na kocky. V hrnci rozohrejeme olej a zeleninu restujeme, kým nezmäkne. Potom pridáme nakrájané strúčiky cesnaku. Po chvíli pridáme do hrnca pokrájané paradajky, bobkový list a vývar. Polievku privedieme k varu, osolíme, okoreníme a necháme variť na malom ohni. Po chvíli pridáme scedenú fazuľu. Z plátkov chleba odrežeme kôrku, navlhčíme ich vodou a pridáme do polievky, Varíme ešte ½ hodiny.

Kuracie paličky s paradajkovou omáčkou

Na 4 porcie potrebujeme:

12 kuracích paličiek

500 g čerstvých

lúpaných paradajok nakrájaných na väčšie kusy

šálka olív

1 cibuľu

200 ml vývaru

1 lyžičku trstinového cukru

bylinky podľa chuti (bazalku, tymian)

soľ

mleté čierne korenie

hladkú múku

Príprava:

Kuracie paličky osolíme, okoreníme a poprášime múkou. V pekáčiku rozohrejeme olej a mäso na ňom aj s kúskami cibule opečieme dozlatista. Zalejeme vývarom a 10 minút varíme. Do misky dáme paradajky bez šupiek, nakrájané na väčšie kúsky, osolíme ich, okoreníme, pridáme trstinový cukor a bylinky. Paradajkovú zmes nalejeme na kuracie paličky a pridáme olivy. Pekáčik vložíme do rúry vyhriatej na 180 ° C a pečieme asi hodinu. Podávame s pečivom alebo kuskusom.

NÁŠ TIP: Pre intenzívnejšiu chuť môžete do paradajkovej zmesi primiešať 200 g na kúsky nakrájanej koreňovej zeleniny.