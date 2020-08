Súd v kauze vraždy Kuciaka († 27): Rozsudok má padnúť už vo štvrtok

V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa na pojednávaní vo štvrtok (3. 9.) na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku očakáva vynesenie rozsudku.

Prokurátor navrhuje všetkým obžalovaným 25-ročný trest odňatia slobody. Pôvodne sa vynesenie rozsudku očakávalo už začiatkom augusta, predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová však vtedy termín zrušila. Dôvodom bola nutnosť pokračovania porady senátu o pripravovanom rozsudku.

V ostatných pojednávacích dňoch sa v Pezinku prednášali záverečné reči prokurátora, splnomocnencov, obhajoby a samotných obžalovaných. Obžaloba a splnomocnenci sa vo svojich záverečných rečiach sústredili na vytvorenie siete nepriamych, avšak navzájom súvisiacich dôkazov. Za kľúčové dôkazy obhajoby považuje prokurátor svedectvá najmä Zoltána Andruskóa, Miroslava Marčeka a Petra Tótha. Práve týchto svedkov a vykonávateľa vraždy sa snažili obhajcovia a obžalovaní v závere pojednávania spochybniť ako nedôveryhodných.

Ďalším výrazným dôkazom by mal byť podľa prokurátora a splnomocnencov aj komunikácia cez aplikáciu Threema. V nej si mali obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová písať v šifrách, ktoré majú naznačovať objednávku vraždy Kuciaka. Oni to odmietajú a obhajca Mariana Kočnera Marek Para tvrdí, že ako šifru si môžeme zobrať akékoľvek slovo. Dôkazom sú okrem rôznych vecných stôp aj fotky zo sledovania novinárov. Tie mali podľa prokurátora putovať od sledovacieho komanda Petra Tótha k Marianovi Kočnerovi, u ktorého našli i USB kľúč s fotkami aj Jána Kuciaka. Mali to byť tie isté fotky, ktoré Alena Zsuzsová ukázala Zoltánovi Andruskóovi a ten zase Miroslavovi Marčekovi a Tomášovi Szabóovi. Obhajoba to rovnako odmieta a tvrdí, že Miroslav Marček nevidel fotky zo sledovania novinárov.

Ďalším argumentom obžaloby je motív. Podľa prokurátora si mal Marian Kočner objednať vraždu Kuciaka ako pomstu za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. V záverečnej reči upozorňoval aj na Kuciakov článok o kauze Donovaly, po ktorého publikovaní Mariana Kočnera obvinili. Obhajoba to opätovne spochybňuje s tým, že o Marianovi Kočnerovi píšu novinári od 90. rokov a Kuciak nebol v tomto výnimočný. Splnomocnenec Kuciakovcov Daniel Lipšic v súvislosti s motívom spomenul aj prípad objednávky vrážd jeho samotného a prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho. Spoločný motív na tieto štyri vraždy mohol mať podľa neho na Slovensku iba Marian Kočner.

Pojednávanie s Marianom Kočnerom a spol. sa začalo v januári tohto roka. Senát zložený z predsedníčky sudkyne Ruženy Sabovej a sudcov Ivana Matela a Rastislava Stieranku doposiaľ odpojednával 22 dní. Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.