Detské hviezdy seriálu Prázdniny si užili leto: Aká bola naša dovolenka na Slovensku

Televízny seriál Prázdniny sa začiatkom septembra vráti poslednou, štvrtou sériou na televízne obrazovky.

Detské herecké hviezdy trávili svoje skutočné prázdniny vždy na pľaci pred kamerou. Až toto leto si ich po prvýkrát vychutnali rovnako ako ich spolužiaci, s rodinou a s kamarátmi. Po pol roku sa však vracajú do školských lavíc. Majú z niečoho obavy?

Adela Heftyová (13)

Adela Heftyová (13) Zdroj: TV JOJ

Netreba ísť na druhý koniec sveta, aby človek videl prekrásne miesta. Mám rada pezinskú Babu, hrad Devín, dunajské ramená v Bodíkoch, jazerá na Záhorí, ale aj krásne a skryté miesta priamo v Bratislave, hlavne parky. Očarili ma Súľovské skaly, okolie Banskej Štiavnice, tiež mám rada Nízke Tatry a Slovenský raj. Chodím na 8-ročné gymnázium, teraz od septembra budem tretiačka a do školy sa veľmi teším. Na spolužiakov, ktorí mi už veľmi chýbajú, ale aj na učiteľov a na normálne vyučovanie. Nebude príjemné učiť sa v rúšku, zle sa mi v ňom dýcha. Chápem, že treba dbať na bezpečnosť, na druhej strane mi logicky nesedí, že mladší žiaci rúška nosiť nebudú.

Markus Filipko (14) Zdroj: TV JOJ Po dlhej dobe bolo pre mňa celé leto voľné. Mohol som teda skejtovať, chodiť s kamarátmi von, výletovať a cestovať. Dovolenkovali sme len na Slovensku. Nevnímal som to ako negatívum, práve naopak, aspoň som mohol objavovať miesta, na ktoré by som sa možno len tak nedostal, a tých je veľa. Už štvrtý rok študujem na osemročnom gymnáziu, od septembra idem do kvarty a teším sa na spolužiakov. Bude to zrejme náročnejšie byť v rúšku celý deň, ale chápem potrebu tohto nariadenia, tak to budeme musieť vydržať, pre zdravie všetkých.