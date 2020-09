Neoddeliteľnú súčasť Piešťan čakajú zmeny: Ostrov, kam chodia oddychovať domáci, vyhlásili za chránené územie

Vážsky ostrov Lido v Piešťanoch s rozlohou 8,2 hektára vyhlásili mestskí poslanci všeobecne záväzným nariadením za chránené obecné územie.

Zakázali tam vchádzať a parkovať s motorovými vozidlami, táboriť, znečisťovať územie a zakázali aj ďalšie aktivity, ktoré by mohli znehodnocovať túto ekologicky významnú lokalitu. „Pristupujeme k tomu preto, lebo každý, kto dnes ide na Lido v letných mesiacov, tak vidí Lido plné áut. Situácia je už neúnosná aj z hľadiska ochrany životného prostredia, aj tohto priestoru. Je to vzácne územie, ktoré si všetci v Piešťanoch vážime, je to miesto, kam chodíme relaxovať a oddychovať, a chceme, aby takým zostalo,“ povedal primátor Piešťan Peter Jančovič.

Mestá a obce získali právomoc vyhlasovať chránené obecné územie novelou zákona o ochrane prírody a krajiny v roku 2014.Urobiť tak môžu na pozemkoch vo vlastníctve obce alebo aj na inom pozemku po dohode s jeho vlastníkom či správcom. To je aj prípad piešťanského Lida, ktoré nie je vo vlastníctve mesta.

Lido podľa dôvodovej správy k nariadeniu predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanizovanej krajine. V území je zastúpený jeden z najdôležitejších biotopov na Slovensku, a to vŕbovo – topoľový nížinný lužný les. Územie využívajú často rybári, ktorí tam táboria niekoľko dní aj týždňov, a viacerí po sebe nechávajú neporiadok. Prístup rybárov na Lido nebude zakázaný, po novom tam však už nemôžu táboriť ani nocovať.