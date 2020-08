Bratislavská polícia riešila porušenie karantény: Aha, kam si to namieril človek pozitívny na koronavírus

Bratislavskí policajti riešili podnet na porušenie karantény. Osoba pozitívna na nový koronavírus sa mala podľa podnetu pohybovať na Jaroveckom ramene.

Keďže na mieste odmietla zaplatiť pokutu, policajti to oznámili príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Informovali o tom bratislavskí policajti na sociálnej sieti. "V zmysle podnetu sa mala osoba pozitívne testovaná na nový koronavírus s nariadenou domácou karanténou do 2. septembra bezdôvodne zdržiavať mimo svojho bydliska, a to konkrétne na Jaroveckom ramene," priblížila polícia s tým, že podnet preverila a potvrdila.

Policajti dodali, že po tom, ako osoba odmietla na mieste zaplatiť pokutu, nahlásili ju regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý je príslušný na prejednanie takéhoto priestupku. "Majte na pamäti, že opatrenia v súvislosti s koronavírusom sú určené na ochranu zdravia nás všetkých. Preto je vo vašom záujme ich dodržiavať," zdôraznila polícia v tejto súvislosti.