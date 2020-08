Koniec sporu medzi Heidi Klum a Sealom: Súd rozhodol v prospech známej modelky!

Nemecká modelka Heidi Klum sa v auguste dostala do súdneho sporu s exmanželom Sealom.

Spevák jej nechcel dovoliť, aby mohla v októbri odcestovať aj s ich deťmi na niekoľko mesiacov do Nemecka, kde bude nakrúcať reality šou New Top Model. Heidi požiadala o pomoc súd, ktorý rozhodol, že s deťmi vycestovať smie, ale musí zabezpečiť, že sa budú môcť aj tak stretávať s otcom.

Britský spevák získal právo tráviť s deťmi dlhší čas pred odchodom do Nemecka, počas Vianoc a po návrate z Nemecka. Modelka sa musí prispôsobiť a musí mu deti do jeho domu v Los Angeles včas dopraviť. Seal navyše bude smieť pricestovať do Nemecka na pravidelné návštevy a Heidi mu opäť musí zaistiť podmienky, aby sa s deťmi mohol v danom termíne stretnúť. Súd tiež rozhodol, že sa Heidi v prípade, že USA či Nemecko budú kvôli pandémii zvažovať uzatvorenie hraníc, musí s deťmi včas vrátiť do Los Angeles.

Súd si pred rozhodnutím vyžiadal vyjadrenie oboch strán, ktoré sa v nich navzájom očierňovali. Heidi tvrdila, že Seal nejaví o deti záujem, on zase napísal, že mu ona zámerne robí problémy, aby sa s deťmi nemohol stýkať tak často, ako by si želal. Spevák jej nechcel pobyt v Nemecku dovoliť, pretože bol presvedčený, že tam chce s deťmi ostať natrvalo.