Dosiaľ neporazený boxer vyhral ďalší zápas: Ohromná bilancia

Americký profesionálny boxer Jose Ramirez (28) obhájil tituly WBC a WBO v ľahkej welterovej váhe.

V sobotnom dueli v nevadskom meste Paradise zdolal Ukrajinca Viktora Postola väčšinovým výrokom rozhodcov 114:114, 115:113 a 116:112. Dvadsaťosemročný Ramirez v profesionálnom ringu ešte neprehral, keď v 25. zápase dosiahol 25. víťazstvo (17 pred časovým limitom). Najbližšie by sa mohol postaviť proti držiteľovi opasku organizácii WBA (Super) a IBF Joshovi Taylorovi. "Ak budem sám sebou a vydám zo seba to najlepšie, môžem ho zdolať. Myslím si, že môžem ukázať ešte viac a proti Taylorovi to dokážem," citoval Ramireza portál badlefthook.com.