Dovolenka snov v talianskom Palerme sa zmenila na nočnú moru: Šokovanej rodine naúčtovali mastnú pokutu!

Dovolenka ako zo zlého sna! Šokovanej rodine dal hotel v Palerme na výber - buď zaplatí dvestoeurovú pokutu, alebo budú jej členovia spať pod mostom.

Trottovci si vychutnávali týždeň dlhú dovolenku v Taliansku, keď sa im hotel začal vyhrážať vyhadzovom. Matka Tina (48) tvrdí, že manažéra palermského zariadenia rozzúril piesok v trúbkach. Ako informuje portál Mirror, rodine dal hotel dve možnosti, buď zaplatia pokutu, alebo odídu. A zasahovala aj polícia. Britka Tina a jej dvaja synovia (13 a 11 rokov) si vybrali Sicíliu kvôli krásnej architektúre a pieskovým plážam. Dovolenku snov si ale príliš nevychutnali. Po pár dňoch vylehovania na pláži a spoznávania zeme sa v jeden večer vrátili do hotela a dostalo sa im nevídaného privítania. Splnený sen každého rodiča? Neuveriteľné, na čo míňa tínedžerka svoje vreckové

"Prvý deň sme boli na pláži, druhý deň sme boli v katakombách. Na tretí deň sme išli na inú pláž. Každý deň sme si naše veci očistili v umývadle," hovorí mama. "Na tretí deň sme sa vrátili a na recepcii nás zastavili s otázkou, do ktorej izby ideme." Hoteliér im oznámil, že na hornom poschodí došlo k poruche umývadla a rodina za to bude musieť zaplatiť. Požadoval od nich 200 eur a k tomu preplatenie opravy upchatého umývadla. To podľa Tiny nebolo v dobrom stave už keď prišli.

Tina priznala, že v umývadle umývala plavky, no trvá na tom, že porucha tam už bola prítomná. Po vyhrážkach mala ponúknuť, že pokutu zaplatí, ale až po návrate do Anglicka, keďže obsah jej peňaženky a bankového účtu to nedokázal okamžite pokryť. Muž mal túto ponuku odmietnúť s tým, že prinajhoršom môže Tina zavolať políciu, ktorá by peniaze zozbierala. "Aj som povedala, že ak nám vráti časť kaucie, môžeme odísť niekam inam, ale odmietol," hovorí. "Asi desaťkrát som navrhla, že pokutu zaplatím, keď sa vrátim do Anglicka. Myslela som si, že také niečo sa nemôže stať. Najmä v časoch koronavírusu to nie je v poriadku. Bolo to hrozné. Nemalo by sa to stávať," tvrdí Tina.

Rodinu nakoniec z hotela nevyrazili, no musela zasiahnúť osoba, ktorá im dovolenku sprostredkovala. Tina s deťmi na talianske mesto nezanevreli, no jedna vec je jasná. "Chcela som ísť do Palerma, pretože je krásne a priala som si vidieť jeho architektúru a navštíviť jeho pláže a proste sa tu poprechádzať. Bolo to úplne nádherné a vrátila by som sa tam - len nie do toho hotela," dodáva.