Rozhodnúť museli jedenástky: Anglický Superpohár ovládol Arsenal

Futbalisti Arsenalu Londýn sa stali po šestnásty raz v histórii víťazmi Community Shield.

V zápase o anglický Superpohár zvíťazili vo Wembley nad úradujúcim majstrom FC Liverpool 5:4 po jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:1. Triumf držiteľa FA Cupu zariadil Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý otvoril skóre a v rozstrele premenil rozhodujúci pokus.

V 12. minúte zahrmelo z prvej útočnej akcie Arsenalu. Gabonský útočník Aubameyang napriahol spoza šestnástky a prekonal Alissona. Krátko na to mohol zvýšiť Nketiah, no Alisson jeho strelu bravúrne vyrazil.

Aj úvod druhého polčasu patril Liverpoolu, no Firmino mieril vedľa žrde a pri šanci Sadia Maneho sa vyznamenal Emiliano Martinez. Oživenie do hry "The Reds" priniesli striedajúci Takumi Minamino a Naby Keita. V 73. minúte sa Minamino najlepšie zorientoval v skrumáži a vyrovnal na 1:1. O majiteľovi prvej trofeje v novej sezóne napokon rozhodol jedenástkový rozstrel. V ňom ako jediný zaváhal striedajúci Rhian Brewster, ktorý napálil loptu do brvna.