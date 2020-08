Syn hudobníka z Drišľaku skončil v rukách polície: Ľútostivé slová na súde! Prečo som to urobil

Poslali ho do väzby! Už pár dní po lúpežnom prepadnutí a streľbe v kolibe na Štrbskom Plese je jasné, kto je za tým. K činu sa priznal 29-ročný Pavol z Vranova nad Topľou, ktorý je synom známeho hudobníka z Drišľaku. Podľa slov jeho advokáta sa ku skutku priznal. Čo ho dohnalo k zúfalému činu?!

Už po 48 hodinách po lúpežnom prepadnutí známej koliby na Štrbskom Plese mala polícia v rukách zlodeja. Lupič pri prepadnutí koliby síce hovoril po poľsky, ale bol to len nepodarený krycí manéver. Policajti zakrátko zistili, že je z okresu Vranov nad Topľou. Prekvapením pre všetkých bolo, že Pavol je synom známeho hudobníka populárnej východniarskej kapely Drišľak. Strieľal syn hudobníka z Drišľaku? Obvinený muž sa postavil pred súd: Detaily zúfalého činu

V piatok putoval pred sudcu, kde sa ku všetkému priznal. „Obvinený sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu Poprad bol vzatý do väzby z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie súdu je právoplatné,“ vyjadrila sa po skončení pojednávania hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.

Oľutoval to

Strelca zo Štrbského Plesa pred súdom obhajoval známy popradský advokát Tibor Bašista. Potvrdil, že jeho klient sa pred súdom ku skutku v plnej miere priznal a oľutoval to. „Povedal, že išlo o skratové konanie, ospravedlnil sa všetkým poškodeným a je mu to veľmi ľúto. Prijal to zodpovedne a rozhodnutie súdu uznal, ide do vyšetrovacej väzby a vzdali sme sa sťažnosti proti väzbe,“ zdôvodnil Bašista. Hovoriť o skratovom konaní však podľa niektorých nie je na mieste. Všetko bolo zrejme dopredu premyslené. Po príchode z Vranova nad Topľou na Štrbské Pleso sa tu nejaký čas zdržiaval a pripravoval na svoj čin. Podľa svedkov však bol veľmi nervózny, čo bolo vidieť aj na trasúcej sa ruke, v ktorej držal zbraň. Tá bola v legálnej držbe.

Hráčska vášeň?!

Prevádzkar Jozef, ktorého pištoľou priamo ohrozoval, sa mu snažil vo všetkom vyhovieť, napriek tomu vystrelil. Z miesta činu ušiel na aute z požičovne, ktoré si požičal na svoje meno. A tak bolo len otázkou času, kedy ho chytia. Po zadržaní políciou sa dlho k činu nechcel priznať. Zrejme až nezvratné dôkazy a pobyt v cele predbežného zadržania spôsobili zmenu a nakoniec vyšiel s pravdou von. K zúfalému činu ho vraj dohnala jeho hráčska vášeň a dlhy.

„Zabudol, že už nie je doba kešu a veľmi veľa ľudí platí kartami. Nepočítal ani s duchaprítomnosťou a profesionalitou personálu. Odišiel s 1100 eurami a nejakými vecami možno v rovnakej hodnote. No tým si pobabral naozaj celý život. Neviem, či mu to stálo za to. Pre mňa to bol dvojitý šok, lebo ľudí z kapely poznám,“ povedal pre Nový Čas Jozef Bendžala, riaditeľ hotela, ktorý prevádzkuje Kolibu.

Manažér známej kapely sa k prípadu veľmi nechcel vyjadrovať, odvolávajúc sa na to, že má informácie len z druhej ruky. Čo-to povedal len o jeho otcovi. „Nehrá už v skupine. Skončil pred dvomi-tromi mesiacmi. Nemusím vám hovoriť prečo, sám sa tak rozhodol,“ uviedol stručne pre Nový Čas.