Tour sa presúva do hôr: Sagan nebude mať nárok, prekvapiť môže jeho kolega

Slovenský cyklista Peter Sagan z Bora-Hansgrohe odštartoval preložený 107. ročník Tour de France piatym miestom. Úvodnú etapu dlhú 156 km so štartom a cieľom v Nice vyhral v hromadnom špurte Nór Alexander Kristoff zo SAE Team Emirates, ktorý si obliekol aj žltý dres pre lídra pretekov.

„Nedeľná etapa je postavená z cyklistickej stránky výborne. Už teraz dostávajú príležitosť na dobrý výsledok vrchári. Pretekári absolvujú dve stúpania najskôr do nadmorskej výšky 1 500 m a následne do výšky 1 607 m, v týchto kopcoch bude prvá selekcia pretekárov s predpokladmi na celkové víťazstvo. Zaujímavý bude záver etapy. Na 153. a 177. km sú dve prevýšenia I. kategórie o 300 m a po krátkom zjazde na 187. km je cieľ. Takýto záver je akoby ušitý pre Juliana Alaphilippa, ale môže byť vhodný i pre Primoža Rogliča. Príjemne prekvapiť by mohol Saganov tímový kolega Maximilian Schachmann. Víťaz etapy si na dlhšiu dobu oblečie žltý dres.“ Sagan hovorí o šialenom finiši: Potrebujem viac šťastia

Štart: 13.20 hod. (Nice)

Profil: horský (187 km)

Cieľ: 18.08 hod. (Nice)

Šanca Sagana: malá