Sagan si zvyká na pochmúrnu atmosféru na Tour: Takto zvládam život v bubline

Ak má možnosť, tričkom žltej farby nepohrdne. Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan (30) sa v sobotu postavil na veľkolepý štart 107. edície pretekov Tour de France.

Tourminátor mal hneď v prvej etape šancu na zisk toho najžiarivejšieho dresu pre lídra pretekov, no nakoniec obsadil 5. miesto. Pred samotným začiatkom legendárneho podujatia novinárom navyše vyrozprával, ako sa vyrovnáva so životom v dočasnej bubline, v ktorej strávi najbližšie tri týždne života.

Legendárne preteky Tour de France už tradične odštartovali etapou s rovinatým profilom, ktorá tak dávala príležitosť na zisk žltého dresu pre celkového lídra hneď niekoľkým špurtérom. Sobotných 156 km v rámci Grand Départ 107. ročníka Tour de France v meste Nice a jeho okolí malo jednoznačne šprintérsky charakter.

„Mojím želaním bude pokúsiť sa o niečo. Uvidíme, ako zvládnem stúpania. Ale prečo nie? Druhá etapa bude oveľa ťažšia. Tretia zasa môže byť oukej. Šprintérsky záver v balíku je vždy lotéria. Ak si však vyberiem trochu náročnejšie etapy so stúpaniami, mal by som to mať ľahšie v závere. Ťažšie to však bude v tých stúpaniach,“ zamyslel sa Sagan pred štartom.

K celkovému profilu pretekov, ktoré budú tento rok o čosi hornatejšie ako zvyčajne, Sagan poznamenal:Nikdy predtým som nezažil také náročné preteky Grand Tour ako budú v tomto roku. Bude to však rovnaké pre každého. Všeobecne platí, že čím viac zo seba dostaneme v jednej etape, tým viac za to zaplatíme v tej ďalšej,“ pripomenul 30-ročný rodený Žilinčan.

Sagan sa, samozrejme, nevyhol ani otázkam o obmedzeniach v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tie budú v mnohých ohľadoch nepríjemné nielen pre jazdcov, ale aj fanúšikov. „Reštart sezóny vrátane štartu na Tour de France po dlhom čase bez súťaženia som vnímal ako svetlo na konci tunela. Teraz bude priorita preteky aj dokončiť. Všetky tie opatrenia vnímam ako smutné okolnosti týchto dní, ktoré žijeme. Ak to má prispieť k väčšej bezpečnosti cyklistov, tak je to potrebné. Bude to iná atmosféra na Tour ako po minulé roky, ale nič s tým nenarobíme. Už prezentácia tímov bola bez fanúšikov pochmúrna, ale radšej sledovať Tour doma pred televízorom, ako ju nesledovať vôbec,“ uzavrel Sagan.