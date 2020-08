Ofenzívna posila Slovana Brendan O´Donnell priznal: Hrať s Jágrom? Splnil som si sen!

Hokejisti Slovana Bratislava sa už o pár dní predstavia na tradičnom turnaji o Tatranský pohár v Poprade, pričom na ľade sa už ukážu aj všetky zahraničné posily na čele s kanadským útočníkom Brendanom O´Donnellom (28).

Ten exkluzívne Novému Času porozprával, čím ho ponuka belasých zaujala, aké bolo hrať s českou legendou Jaromírom Jágrom (48) i to, aké jedlo mu najviac chutí.

Ako ste sa dostali do Slovana?

Môj agent Marcel Sakáč mi zavolal, že sa tu po zmene majiteľa buduje nové mužstvo s tými najvyššími ambíciami. Keďže som sa v posledných troch rokoch so svojimi tímami nedostal do play-off, zaujalo ma to. Chcem konečne vyhrávať.

Aké sú vaše prvotné pocity z klubu a mesta?

Všetko je tu na vysoko profesionálnej úrovni a funguje. To, že Slovan je slávny klub s bohatou históriou, je naozaj cítiť. Bratislava je krásne európske mesto so všetkým, čo človek k životu potrebuje.

Našli ste si už v kabíne nejakých ,parťákov‘?

Potešil som sa, keď som zistil, že je tu aj Brant Harris, s ktorým som dva roky hrával za Floridu v nižšej ECHL. Takisto poznám Brandona Ranforda, čo je tiež super chalan a výborný hráč. Popri nich sa určite ľahšie udomácnim.

Rád jem a je skvelé, že vaša kuchyňa je podobná tej českej. Tú som si obľúbil, lebo sú v nej samé dobroty. Milujem tatársky biftek a grilované alebo pečené bravčové koleno. A k tomu, prirodzene, ide české pivo. Na to sa teším.

Čo rodina? Chystá sa za vami do Bratislavy aj vaša manželka Brooke s dcérkou Reece?

Samozrejme. Máme za sebou ťažké a zvláštne mesiace, ktoré nám priniesla pandémia koronavírusu. Aj kvôli našej dcérke sme sa rozhodli, že bude lepšie, ak manželka príde a budeme všetci spolu. Viem, že ich v momentálnej situácii nemôžem nechať samé, navyše by mi bez nich bolo smutno.

Bolo to niečo úžasné, viac ako splnený sen. Keď som si ako malý chlapec lepil jeho plagáty na stenu, ani by mi nenapadlo, že si s ním raz zahrám. Obdivoval som jeho silné ruky a ľahkosť, s akou v NHL dominoval. Je až neuveriteľné, že ešte stále hrá – a ako hrá!

Vedeli by ste vymenovať aj zopár našich hokejistov, ktorí vás v NHL zaujali?

Jasné. Veľkými hviezdami boli Miroslav Šatan, ktorý na mňa urobil dojem, a neskôr aj Marián Hossa, Marián Gáborík či Zdeno Chára.

O pár dní si odbijete premiéru na Tatranskom pohári. S akými ambíciami sa naň chystáte?

Viem, že nás čakajú kvalitní súperi, no dúfam, že sme na nich dobre pripravení. Budeme sa tam chcieť predviesť v čo najlepšej forme a zvíťaziť.