Žiadna horúca ponuka na stole nie je: Vráti sa Mikúš po dlhých rokoch do Skalice?

Stále nevie, kde bude pokračovať vo svojej kariére. Hokejový útočník a strieborný medailista zo šampionátu 2012 Juraj Mikúš (33) nemá na stole aktuálne žiadnu horúcu ponuku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hokejový reprezentant dohrával vlaňajšiu sezónu poznačenú koronavírusom vo Zvolene, ale na novom kontrakte sa s vedením pod Pustým hradom nedohodol. Nedávno dokonca absolvoval skúšku v českom Třinci, ale kontrakt zatiaľ vo vrecku nemá.

„Takmer mesačný pobyt v Třinci bol naozaj výborný. Cítil som sa na ľade v tíme super, ale musím priznať, že konkurencia v klube je obrovská. Najnovšie podpísali dvoch hráčov Zadinu a Jašeka, takže pre mňa už miesto neostalo. V klube mi však povedali, že možno v novembri po odchode hráčov do zámoria sa miesto uvoľní, tak uvidíme,“ prezradil na úvod pre Nový Čas Juraj Mikúš, ktorý si tak musí hľadať nové pôsobisko. „Pred mesiacom som bol v kontakte s Bratislava Capitals s Dušanom Pašekom, musím sa mu ozvať, či je to ešte v hre. Inak inú ponuku zatiaľ nemám. Od budúceho týždňa plánujem začať trénovať s prvoligovou Skalicou a nevylučujem, že v klube, kde som vyrastal aj začnem sezónu, pokiaľ nebudem mať niečo iné,“ pokračoval skúsený útočník, ktorý práve v rodnej Skalici odštartoval svoju kariéru a veľa sa naučil od legendárneho kanoniera Žigmunda Pálffyho. „Bolo to naozaj krásne obdobie. Momentálne však so Žigom nie som v kontakte, ale keď sa stretneme, tak s ním rád pokecám,“ doplnil Mikúš, ktorý je zo zdravotnej stránky v poriadku.