Stačila chvíľa nepozornosti a skončil v nemocnici: Svitka museli hodinu zašívať

Stačilo jedno zaváhanie a skončil v nemocnici. Slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko (38) nedokončil Rely Grécka. Mnohonásobný účastník slávneho Dakaru, ktorý bol po 4. etape lídrom pretekov, mal pád v piatkovej 6. etape a v nemocnici mu hodinu zašívali hlbokú tržnú ranu v stehne!

Svitko mal počas 215 km dlhej etapy v pohorí Pieria šťastie v nešťastí, jeho pád si odniesla „iba“ pravá noha. Nemá nič zlomené a to je určite pozitívny moment.

Čo sa vlastne stalo? „Jazdili sme vo výške dvetisíc metrov v nádhernej krajinnej scenérii. Urobil som školácku chybu. Nepozeral som sa na trať, ale okolo seba, pretože som obdivoval okolitú prírodu. Nabehol som na kameň, vyhodilo ma z motorky a šúchalo ma do trávy,“ povedal pre Nový Čas štvornásobný víťaz Rely Grécka Štefan Svitko, ktorý si pri páde zranil stehenný sval z vonkajšej strany. „Zošívali ma hodinu, mám to riadne hlboké, ani neviem, koľko je tam štichov,“ priznal slovenský reprezentant krátko pred predčasným odletom do vlasti.

Etapu napokon vyhral Čech Lukáš Podmol (36). „Je to prvá vyhratá etapa v mojom živote. Štefan sebou praštil a, bohužiaľ, musel na šitie. Ale je to o. k. v rámci možností,“ okomentoval situáciu Podmol.