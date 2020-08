Predseda poslaneckého klubu OĽANO vhupol do manželského chomúta: Aha, kto išiel Šipošovi za svedka!

Predseda poslaneckého klubu OĽANO a poslanec NR SR Michal Šipoš (38) vstúpil s jeho partnerkou Marianou (33) do manželstva.

Za miesto sobáša si zvolili historický rímskokatolícky kostol v Hanušovciach nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou), ktorý je na polceste od nevesty i ženícha. Rodinnú atmosféru útulnej svadby umocnila aj skutočnosť, že mladý pár oddával poslancov bratranec, kňaz Jozef Šipoš. Ženíchovi zo Starej Ľubovne prišiel za svedka samotný premiér SR Igor Matovič. Mladomanželskému páru zablahoželal najmä hojné potomstvo.

Formálny oblek vymenil za svadobný. Poslanec NR SR Michal Šipoš uzavrel manželský sľub s jeho priateľkou Marianou vo štvrtok 27. augusta. Mladomanžel pre Nový Čas uviedol, že to bol výnimočný deň nielen pre neho, ale aj pre nevestu, rodinu i priateľov. “Nie každý deň máme možnosť, aby bol na svadbe premiér. Ukázal, že je obyčajný človek z ľudu a nie papaláš. Poznáme sa dlho a dovolím si povedať, že je môj priateľ a veľmi si vážim, že prijal moje pozvanie aj s pani manželkou,” uviedol Šipoš s tým, že premiér mu išiel za svedka. “Zablahoželal a poprial mi, aby sme mali aspoň 10 detí. Máme plán na tom začať čoskoro pracovať, ale nastavil nám vysokú latku,” zhodnotil poslanec.

Nevesta z Nižnej Sitnice (okr. Humenné) si so ženíchom zo Starej Ľubovne zvolili netradičné miesto svadby. “Dohodli sme si ho na pol ceste v Hanušovciach nad Topľou. Veľmi sa tu páčilo a celá svadba sa niesla v takom obyčajnom a tradičnom duchu,” prezradil Šipoš. Na celom dni ho dojali viaceré momenty ako napríklad aj to, že ich oddával jeho bratranec a kňaz Jozef Šipoš. “Bolo tam viacero krásnych momentov, no v pamäti mi najviac utkvela spoločná pieseň od našich kamarátov zo Skalice spolu s poslancom Jozefom Bubnárom, ako aj príhovor našich priateľov, ktorí nás s mojou už manželkou pred 2 rokmi zoznámili,” prezradil.

Podľa Šipoša prítomnosť premiéra nespôsobila žiaden rozruch ani komplikácie s bezpečnostnými opatreniami. “On si na to nepotrpí, mal tu ochrankára, ktorá na premiéra neustále dohliadal. Zvyšok ochrankárov nahradili manželky hostí,” zažartoval Šipoš. Medzi hosťami mal aj ďalších kolegov z koalície a poslaneckého klubu ako Gábora Grendela, súčasného ministra financií Eduarda Hegera či Jozefa Pročka. Práve on sa na zábave so 155 hosťami vrátane 30 detí staral o zábavu. “On to má prirodzene v sebe. Ak trošku zacítil, že nálada upadá, alebo hudba prestala hrať, zobral si mikrofón pozabával ľudí. Čo je veľmi super, sám sa ponúkol, že sa bude venovať deťom, ktorým stále vymyslel program,” povedal Šipoš. Šťastný novopečený ženáč zhodnotil, že svadba dopadla nad ich očakávania a s priateľmi sa zabávali až do skorého rána.