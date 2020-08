Po boku veľkých hviezd? O Škriniara má záujem finalista Ligy majstrov!

Slovenský futbalista Milan Škriniar (25) by podľa talianskych médií mohol zamieriť do Paríža St. Germain.

Periodikum Tuttosport zverejnilo informácie, že finalista tohtosezónnej Ligy majstrov sondoval v Interi Miláno, či by boli ochotní uvoľniť slovenského stopéra. Taliani by údajne na oplátku žiadali 20 až 30 miliónov eur a argentínskeho stredopoliara Leandra Paredesa. Škriniar by mohol v Paríži nahradiť Thiaga Silvu, ktorý po vypršaní zmluvy odišiel do Chelsea.