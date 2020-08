Bora-Hansgrohe oznámila pred Tour skvelú správu: Teší sa aj Sagan

Nemecký cyklistický tím Bora-hansgrohe bude pod týmto názvom exitovať aj ďalšie štyri roky.

Firmy Bora a hansgrohe v sobotu oznámili predĺženie sponzorskej zmluvy so zoskupením, ktorého členmi sú aj Slováci Peter a Juraj Saganovci a Erik Baška. Tím to oznámil v sobotu tesne pred štartom Tour de France na svojom webe.

"Som hrdý, že môžeme pokračovať s našimi dvoma najvýznamnejšími sponzormi, pretože táto dohoda je zrkadlo našej práce. V uplynulom období sme dosiahli veľké úspechy, ale to by bez Bory ani hansgrohe nebolo možné. Myslím si, že sme vybudovali dobré základy do budúcnosti," uviedol tímový manažér Ralph Denk. "Som šťastný, že počujem o tejto novinke," napísal Sagan na facebookovej stránke.