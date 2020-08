Budúca mamička nemohla vidieť ultrazvuk svojho bábätka: Dojímavý krok lekárov!

Každý, kto zažil prvý pohľad na tvár svojho bábätka uzná, že je to jeden z najkrajších okamihov v živote človeka. O túto možnosť prišla Taylor Ellis, ktorá kvôli vrodenej poruche zraku nevidí takmer nič.

Keď bola na ultrazvuku, doktor jej chcel nenarodené dieťatko ukázať na ultrazvukovej snímke. Ona ho však nevedela na malom obrázku rozoznať. Keď odišla, smutný výraz ženy, ktorá túžila po tom, čo všetky ostatné matky, mu nedal spávať. Nakoniec vymyslel spôsob, ako dopriať Taylor skutočný zážitok. Ako píše web Goodnews, rozhodol sa za pomoci modernej 3D tlačiarne zvečniť tváričku malého plodu. Výtlačok neskôr poslal poštou na adresu nevidiacej matky.

