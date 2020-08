Škrtel sa ani po nasledujúcej sezóne nechystá skončiť: Bude správne, ak doma odohrám rok alebo dva

V hre boli len dve možnosti - definitívny návrat na Slovensko alebo zotrvanie v Istanbule.

Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel si vybral tú druhú a ešte jednu sezónu zotrvá v tíme, s ktorým pred mesiacom a pol vybojoval historický majstrovský titul. Nekompromisný stopér sa dohodol na zmluve s Basaksehirom a pre denník Šport objasnil svoje uvažovanie.

"V prvom rade bola u mňa rodina. Syn chodí v Istanbule tri roky do anglickej školy a po štyroch ukončí jednu etapu, na čom nám s manželkou záleží. Navyše, život v Istanbule sa nám ako rodine páči. Samozrejme, že zavážilo aj to, že budeme hrať Ligu majstrov. Byť v 35 rokoch súčasť takejto súťaže je veľká vec. V procese rozhodovania mi pomohlo aj to, že som sa počas minulej sezóny cítil v klube veľmi dobre a všetko fungovalo na veľmi vysokej úrovni," uviedol Martin Škrtel.

Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie spomenul aj veľký záujem Spartaka Trnava o jeho angažovanie. Nateraz ho musel odmietnuť, ale budúcnosť je otvorená. "Počas koronakrízy, keď sa všetko začalo zatvárať, som viedol intenzívne rokovania s Trnavou. Musím sa jej poďakovať za záujem, ktorý bol enormný. Spartak bol ochotný počkať do konca ligy na to, ako sa vyvinie moja situácia. Od začiatku však vedenie klubu vedelo, aké sú moje priority. Verím, že v Trnave pochopili, ako sa situácia vyvinula. Čo nevyšlo tento rok…”

Škrtel zjavne nevylučuje pokračovanie v kariére aj v sezóne 2021/2022, hoci už len na slovenských trávnikoch. "Podľa toho, ako sa cítim teraz, môžem povedať,Samozrejme, že sa môže veľa zmeniť, ale verím, že sa nezmení. Zo Slovenska som odišiel veľmi mladý, stihol som len dve sezóny.Kde to bude, ukáže čas. Teraz bol záujem najmä z Trnavy, aleUvidíme, kto ma bude po roku chcieť a či vôbec," zamyslel sa účastník majstrovstiev sveta aj majstrovstiev Európy.

Najbližšia sezóna v Turecku ukáže, či sa Basaksehiru podarí udržať vysoký štandard z uplynulého ročníka. Obhajoba majstrovského titulu a účasť v skupinovej fáze LM sú veľké lákadlá, ale aj zaväzujú. "Odkedy je Basaksehir späť v lige, neskončil horšie ako na štvrtom mieste, v posledných štyroch sezónach bol zakaždým v prvej trojke. Aj tentoraz sú ambície najvyššie. Vedenie ma ubezpečilo, že mužstvo zostane pokope, a to sa deje. Bolo by super, ak by ešte nejakí hráči pribudli, keďže na nabitý program budeme potrebovať široký káder," zakončil Škrtel pre Šport.