Šialená naháňačka: Polícia neverila tomu, čo našli v aute unikajúceho vodiča

Policajti z Dunajskej Stredy zadržali za použitia služobnej zbrane v piatok (28. 8.) muža, ktorý odmietol opakovane zastaviť vozidlo a bezohľadnou jazdou ohrozoval ostatných vodičov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.

Zbraň použil jeden z členov hliadky, keď sa muž vysokou rýchlosťou snažil ujsť z Dunajskej Stredy cez obce Kútniky a Dolný Bar. "Až policajná streľba do zadnej časti auta ukončila útek pred policajnou hliadkou. Vodič sa ešte pokúsil o útek do poľa, policajti ho však za obcou Dolný Bar zadržali a založili mu putá. Krátko na to sa vozidlo podozrivej osoby vznietilo. Policajti preto na miesto privolali hasičov. Podľa predbežných zistení sa auto vznietilo z dôvodu nadmerného zaťaženia motora," uviedla Linkešová.

Poverený policajt obvinil muža z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. "Prípad riešia policajti v takzvanom superrýchlom konaní. Zároveň preverujeme osobu aj s podozrením z prechovávania drog. Policajti našli na rohožke auta, v ktorom sa viezol, vrecko s kryštalickou látkou. Všetko sme zaistili a expertízne skúmanie nakoniec potvrdilo, že išlo o drogy," doplnila krajská hovorkyňa.

V aute sa nachádzalo viac ako 2500 dávok pervitínu. Vzhľadom na výsledok predbežného skúmania si prípad prevzal vyšetrovateľ KR PZ v Trnave. Na základe dôkazov vyšetrovateľ obvinil podozrivého z obzvlášť závažného zločinu. Za prechovávanie drog a recidívu mu teraz hrozí strata slobody na desať až 15 rokov.

vm tur