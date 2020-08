Našli spoločnú reč: Na túto tému majú koalícia aj opozícia rovnaký názor

Slovenské národné povstanie (SNP) je výrazným míľnikom v dejinách Slovenska. Je odkazom dôležitosti spolupráce napriek rozdielom, symbolom boja za slobodu a je potrebné si ho pripomínať aj v súčasnosti, aby ani mladí ľudia nezabúdali na minulosť a aby sme sa vyvarovali hrôzam vojny v budúcnosti. V súvislosti so 76. výročím SNP to uviedli strany a hnutia vládnej koalície.

"Slovensko povstalo voči nacistickému zlu a my na tieto odvážne činy našich predkov, hodné nasledovania, nesmieme zabudnúť. Je našou morálnou povinnosťou pamätať, keď trpeli nevinní," uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že aj mladých ľudí treba viesť k poznaniu pravdy a neprekrúcať históriu. Šéf brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR Juraj Krúpa (OĽANO) pripomenul, že vďaka SNP už slovenský národ nemohol byť viac obviňovaný z kolaborácie s nacistickým Nemeckom.

Dodal, že ozbrojené vystúpenie voči okupácii je pomerne nezvyčajným javom v histórii Slovenska. "Povstanie umožnilo Slovákom, aby si zachovali svoju štátnosť, aj keď vo veľmi obmedzenej miere," uviedol. "Pre mňa je najdôležitejší odkaz povstania ochota trpieť, či dokonca umrieť za slobodu. To v našej histórii nebol častý jav a o to je vzácnejší. Len škoda, že v krátkom čase jednu totalitu vystriedala iná a túžba po slobode v rôznych jej podobách sa u mnohých účastníkov nikdy nenaplnila," uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

Zdôraznil potrebu pripomínať si ho aj preto, že sloboda a demokracia nie sú automatické ani garantované. Poukázal pritom na niektoré susedné krajiny. "Nebuďme naivní, aj na Slovensku máme tisícky takých, ktorí si myslia, že všakovakí vodcovia a revolucionári, ktorí zatočia s aktuálnym politickým systémom, by boli dobrou správou pre Slovensko. O to dôležitejšie je pripomínať si, prečo ľudia pred 76 rokmi na Slovensku umierali," podotkol. Aj prostredníctvom odkazu SNP by si mali mladí ľudia podľa neho uvedomiť, že vojna nie je nič abstraktné.

Za jeden z najsilnejších okamihov v dejinách Slovenska považuje SNP aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. "V povstaní sa nebojovalo proti národnosti, ale za spravodlivosť a ľudskosť. V povstaní bok po boku stáli Česi a Slováci spolu s Poliakmi, Rumunmi, Francúzmi, Rusínmi a ďalšími národmi a národnosťami. Na druhej strane barikády stála pod všetkým nánosom primitívna barbarská ideológia postavená na dehumanizácii a utrpení," skonštatovala s tým, že na výročie SNP môžeme byť hrdí.

Opozícia hovorí o hrdinstve

Slovenské národné povstanie (SNP) je jasný morálny imperatív pre výchovu mladých generácií, zaradilo nás k demokratickým krajinám, ktoré prispeli k porážke fašizmu. Pri príležitosti 76. výročia SNP to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini. Upozornil na prekrúcanie dejín na sociálnych sieťach a inklinovanie mladých k podobnej ideológii. Mimoparlamentná opozicía rovnako vníma SNP ako silný odkaz súčasnej generácii a výrazný medzník v dejinách Slovenska. Hovorí o potrebe bojovať za slobodu a upozorňuje na nenávistnú politiku.

Mimoparlamentné hnutie KDH zdôraznilo, že sloboda nie je samozrejmosť. "Aj dnes vidíme, že veľa ľudí vo svete musí bojovať za svoju slobodu - napríklad aktuálne aj v Bielorusku. Preto je potrebné si pripomínať dni ako SNP a 17. november," poznamenalo s tým, že výročie SNP pripomína ľudí, ktorí sa nebáli v boji proti fašizmu položiť svoj život. "Česť ich pamiatke!"