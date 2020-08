Odchod Messiho zo Španielska sa nepáči ani šéfovi ligy: Úprimné slová o legende Barcelony

Odchod Leionela Messiho, ktorý by podľa špekulácií mohol zamieriť za bývalým barcelonským koučom Pepom Guardiolom do Manchestru City, by nerád videl aj šéf španielskej ligy Javier Tebas.

Súťaž by dva roky po prestupe Cristiana Ronalda z Realu Madrid do Juventusu stratila ďalšie superhviezdu. Tebas mieni, že pre Barcelonu by to teraz bola hlavne z ekonomického pohľadu citeľnejší strata. "Aj keď boli v Madride mrzutí, že Ronaldo odišiel, jeho odchod sa takmer neprejavil, pretože sa celé roky snažíme o to, aby značka La Liga bola viac než hráči. Ale u Messiho je to iné. Je to najlepší futbalista histórie. Mali sme šťastie, že sme ho mali stále v lige,"povedal Tebas rozhlasovej stanici RAC1.

"Messiho odchod by bol poznať viac. Je to ikona španielskeho futbalu, La Ligy. Prial by som si, aby ukončil kariéru v našej lige, kde sme mu venovali toľko priazne," uviedol Tebas. Dodal však, že Messiho absencia by pre súťaž neznamenala katastrofu. "Máme podpísané televíznej zmluvy, či tu Messi je, alebo nie," vyhlásil.