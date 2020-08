Sagan pred štartom Tour zaskočil fanúšikov: Uvidíme, či som schopný zvládnuť kopce

Slovenský cyklista Peter Sagan zabojuje na svojej deviatej Tour de France o ôsmy zelený dres.

Pred štartom 107. ročníka je opäť najväčší favorit na víťazstvo v bodovacej súťaži a nahráva mu aj fakt, že jeho dvaja najväčší súperi tento boj už vopred vzdali. Má však aj jeden krátkodobý cieľ - vyhrať sobotnú úvodnú etapu so štartom a cieľom v Nice a obliecť si aspoň na jeden deň žltý dres pre lídra priebežnej klasifikácie.

"Mojím želaním je snažiť sa zajtra zabojovať o víťazstvo. Uvidíme, či som schopný zvládnuť kopce," uviedol Sagan na piatkovej online tlačovej konferencii. TdF 2020 odštartuje v sobotu 29. augusta v známom prímorskom meste Nice 170 km dlhou zvlnenou etapou, v ktorej chce trojnásobný majster sveta zaútočiť na triumf. "Prečo nie? Po prvej etape to bude v tej druhej ťažšie, tá je náročnejšia. Tretia etapa by mohla byť OK. Ak sa do záverečného špurtu zapoja všetci šprintéri, bude to trochu lotéria. Ak si zvolím niektoré náročnejšie etapy a úspešne prejdem cez kopce, budem mať väčšiu šancu."