Na Slovensko nedá dopustiť. Moderátorka Adela Vinczeová spoločne aj s manželom milujú Slovensko, o čom svedčia aj ich časté potulky po ňom. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo Adela o to radostnejšie uvítala možnosť vrátiť sa do súťažno zábavnej šou Milujem Slovensko, ktorá je doslova jej srdcovkou. A hoci sa doma cíti dobre, nevylúčila ani možnosť, že by v budúcnosti žila niekde inde. Jej vysnívaná krajina vás však zaručene prekvapí.